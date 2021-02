Ana Rosa estalla contra los que protegen a los saqueadores de Barcelona: "Hay demasiados silencios en el Gobierno catalán"

La sexta noche de manifestaciones violentas por la detención de Pablo Hasél ha dejado imágenes de vandalismo, saqueo de tiendas, destrozo de mobiliario urbano, asalto de entidades bancarias y lugares importantísimos del mundo de la cultura e incluso el intento de ataque una comisaria. Y es que se han tomado algunas de las principales calles de la ciudad condal, por lo que las empresas piden responsabilidades políticas y acusan al Govern de no condenar los altercados . Todo lo sucedido ha indignado a Ana Rosa, que recrimina estos actos vandálicos: "Los vándalos han tomado Barcelona".

Saqueo de tiendas y destrozos en Cataluña con pérdidas de más de 900.000 euros

Tras ver el vídeo de los destrozos por los disturbios en Cataluña por los que se calculan pérdidas de más de 900.000 euros y de los saqueos a algunas de las principales tiendas del centro de la ciudad, la presentadora ha querido aclarar lo que piensa sobre estos disturbios: "Yo veo las imágenes y no es que quieran manifestarse y la policía lo impida, no, no, es que lo que van es atacar a la policía, atacar a nuestro modo de vida, atacar a la libertad de comercio, atacar a lo que es nuestra base de la sociedad y hay demasiados silencios en el Gobierno catalán".