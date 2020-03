Ana Rosa nos se pierde los programas de sus compañeros: "Joaquín Prat ya no puede más"

Ana Rosa Quintana se ha unido al lema "yo me quedo en casa" para plantarle cara al coronavirus y eso es lo que hace nada más terminar su programa. Aunque de lunes a viernes acude a los estudios de Telecinco para mantener informado a la audiencia, nada más terminar se queda recluida en su domicilio para colaborar con la no expansión del virus que ataca a toda España y buena parte del mundo.

A Ana Rosa le gusta estar activa e informada y por eso no se pierde los programas de sus compañeros, especialmente 'Cuatro al Día', conducido por su compañero y amigo Joaquín Prat: "Le tengo frito, ya me ha dicho que me va a regalar una suscripción a algo", ha contado. Pero la presentadora ha dejado claro que no es al único que le envía comentarios, aya que tiene amigos en la radio a los que también comenta sin parar.