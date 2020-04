Ana Rosa vuelve a reclamar los tests masivos: "Sin estas pruebas no sirve para nada la hibernación de las empresas"

Las fuertes medidas de confinamiento han provocado la invernación de las empresas y de la economía en España, algo que ya ha comenzado a costarle el trabajo a muchas personas. Aunque parece que esta es la única medida prar frenar los contagios por covid-19 , de nada podría servir si no llegan los tests rápidos a buena parte de la población.

Un día más, Ana Rosa Quintana ha reclamado que estas pruebas comiencen a hacerse: "No sirve de nada la hibernación de las empresas si no se hacen estas pruebas de forma masiva. Si no hacemos tests, vamos a estar hibernados eternamente, por eso hay que conseguirlos como sea y al precio que sea".