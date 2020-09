Anabel, entre lágrimas al hablar con Isa P: "Estoy muy orgullosa de ti"

Anabel está enfrentándose a un reto nunca antes visto por la audiencia, y es que los usuarios de mitele PLUS pueden seguir en exclusiva las 24 horas del día todos y cada uno de sus pasos y además, pueden controlar muchas de las cosas que la colaboradora hace en su día y tomar muchas decisiones. Y esto, por momentos, no le está resultando del todo fácil a Anabel, que ha declarado que se le está haciendo duro estar aislada, sola y sin teléfono.

Por eso, desde 'El Programa de Ana Rosa' han querido darle una sorpresa y han dejado que se comunicase con su prima Isa Pantoja que se encontraba como colaboradora en el plató. Esta le ha mandado un mensaje de apoyo: "Anabel, te veo todos los días, me encantaría ir a verte, a ver si me dejan llevarte algo de comer. Muchos besos de parte de todos, te estamos viendo, esto te viene muy bien. Date cuenta que es un trabajo, que estás sola, pero que luego tienes tu vida fuera y todo va a ser lo mismo". También le han comunicado que su prima ha aprobado selectividad y que ha conseguido entrar en la carrera de Derecho, algo por lo que se le ha visto claramente emocionada a la colaboradora: "Felicidades por lo que has hecho y que estoy muy orgullosa de ti. Te quiero ver, cuando puedas venir a verme, por favor, ven. Dale un beso a la mami", así respondía Anabel, entre lágrimas y feliz de poder hablar con su prima.