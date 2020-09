Asesinan a un hombre con una escopeta en un bosque de Girona: "Sentí un disparo"

Todo sucede el sábado a las 2 de la madrugada, cuando este hombre salía de un prostíbulo al que había acudido con una chica, el propio guardia de seguridad del local sale con ellos porque no se fía de las intenciones del detenido y decide acompañarlos hasta el lugar de los hechos, un bosque en una localidad donde hay muy pocos vecinos. Una vez en el lugar empieza una discusión, según han contado los vecinos y testigos de la zona y ya posteriormente presuntamente le habría pegado un tiro con la escopeta robada y más tarde encontrarían el cadáver del vigilante y un coche de alta gama con restos de sangre.

Una vecina de la zona segura haber oído el disparo que podría haber mato a este hombre: "Yo estaba preparándome para ir a dormir y resulta que estando en la cama oía música y al rato sentí como un golpe muy seco, lo que parecía un disparo". Además cuenta cómo actúo: "Me quedé en la cama, estaba medio dormida, no sabes si estás en la realidad o en sueños", explica. Otra de las vecinas habla del suceso:"Eligió un lugar donde nadie lo viera, es normal que una persona que tiene esas intenciones acuda a un lugar donde no lo van a ver".