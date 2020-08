Los padres, sobre la vuelta al cole: "Nos dijeron que pasan a escenario 2 sin tener en cuenta a las familias"

'El programa del verano' ha hablado con María Menéndez, asociación padres de alumnos Concapa, sobre la información que manejan de las autoridades: "Lo que nos dijo el consejero el viernes, que es que se pasa a escenario 2 sin que haya empezado el colegio. Reclamamos que no se ha tenido en cuenta a las familias, el problema no es del gobierno si no de las 17 consejerías de educación. Nos dijeron que lo entendían, que sabían de que iba el problema, pero no nos han dicho nada".