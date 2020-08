Pediatra de urgencias, alerta de la situación por covid: "Está más feo de lo que pensábamos, el colapso se está viviendo en Atención Primaria"

La situación con el covid no va a mejor, al contrario, cada vez hay más casos, más hospitalizaciones y más pacientes en los hospitales y lo que se pensaba que en Madrid iba a retrasarse más por la marcha de la gente de la capital y la poca afluencia de turistas no ha sido así, nos datos no son muy alentadores y por eso, desde el ‘el programa del verano’ han querido hablar con David Andina, Pediatra de Urgencias: “Se está poniendo más feo de lo que esperábamos, pensábamos que aguantaría más tiempo, está cada vez peor para lo que era previsible en el mes de agosto”.