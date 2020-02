Antonio Rossi explica el motivo de la desaparición de Belén Esteban tras la muerte de Fran

Belén Esteban no acudió finalmente al tanatorio ni al entierro de su exmarido Fran Álvarez. Desde que se hiciera pública la muerte de su expareja, con la que mantuvo una relación de 10 años y 5 años de matrimonio, solo se ha visto una imagen de la colaboradora de 'Sálvame' entrando en su casa visiblemente afectada.

Este programa desveló que Belén sí envió un mensaje de pésame a la familia de Fran por el trágico desenlace. Además, el periodista Antonio Rossi explica el motivo por el que la colaboradora no ha acudido a 'Sálvame' en estos últimos tres días. "Hasta donde yo sé, no ha dejado la televisión por el suceso, ya estaba planeado que estos días no iba a acudir en el programa", ha explicado.