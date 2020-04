Borja González de Mendoza, experto en redes: "Los bulos existen porque los usuarios los producen"

Para ello 'El programa de Ana Rosa' se ha puesto en contacto con un experto, Borja González de Mendoza, CEO de Sentisis, para que nos ayude a saber diferenciar entre una noticia falsa ('fake news') de la que no lo es. "En la misma naturaleza de un bulo está el hecho de que se viralice tan rápido", ha explicado el CEO, y ha querido destacar dónde comienza o qué consideramos como un bulo, todos compartimos noticias y datos, "y no sabemos si son veraces", ha contado, pero no es un bulo. "Un bulo es algo que se viraliza muy rápido", ha explicado. A través de máquinas o de personas que actúan como tal retuitean constantemente contenidos para que nos lleguen a nuestros timelines y nosotros también los retuiteemos.