La situación de Gibraltar ante la amenaza de un Brexit duro

Ante la posibilidad de un Brexit duro, Gibraltar se convierte en una cuestión importante, no solo para los propios gibraltareños, sino también para los españoles que día a día cruzan la frontera a Gibraltar para trabajar. “No queríamos salirnos, pero nos apañaremos con lo que venga” . Para los gibraltareños, la posibilidad de que acaban fuera de la Unión Europea es algo que realmente no querían, pero que aceptan, siempre que se mantengan dentro de Reino Unido.

La situación es bien distinta para todos los españoles que acuden diariamente acuden a Gibraltar para trabajar, como es el caso de Mari Carmen, que es una chica española que tiene un negocio en Gibraltar: “A lo mejor no merece la pena y no podemos dar ese servicio y tirar otra vez para España”. Como ella, son mucho los que verían amenazado su puesto de trabajo. Algunos de los trabajadores transfronterizos tienen incertidumbres, como con la sanidad española, ya que al trabajar fuera no podrían tener una tarjeta de la seguridad social al estar registrado como trabajadores en Gibraltar. Para la Línea de la Concepción, un Brexit duro podría significar un golpe muy duro: “Sin Gibraltar, la gente de la línea tendría que coger la maleta e irse a otro sitio”.