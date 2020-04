El comunicado de Alexia Rivas: "Se han vertido declaraciones que atentan contra mi propia imagen"

"En el transcurso de los últimos días he presenciado con gran tristeza y decepción cómo se han atribuído a mi persona y difundido en varios medios, hecho con información no veraz y difamatoria, además, se han vertido declaraciones que atentan, gravemente, contra mi entidad y contra mi propia imagen, constituyendo todo ello una clara conculcación al derecho de mi honor. Requiere a todos los medios a que no difundan información no veraz o que no esté debidamente contrastada con la realidad. Se reserva todas las acciones legales oportunas para restituir su derecho al honor y propia imagen", dice en este comunicado.