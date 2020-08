La dura confesión de un médico en plena pandemia: "Solo me han hecho un test, allá por mayo

Una de las cosas que más preocupa al colectivo sanitario es los pocos test que se le han realizado a los profesionales, teniendo en cuenta que llevan casi seis meses tratando con enfermos de Covid-19. Carballo, nada más ser preguntado, confiesa el poco control por parte del Estado: "Pues mira, a mí solo me han hecho un test, allá por el mes de mayo . Después de eso no nos han hecho más test ni hay una política seria de testaje en la población de riesgo como son las residencias o los sanitarios ".

Ana Terradillos no daba crédito al escuchar las palabras de César Carballo sobre la situación en el hospital Ramón y Cajal. De hecho, el médico insiste en que es una situación "generalizada" no solo de ese centro. La presentadora, con el gesto serio, declara: "Que me digas que solo te han hecho un test desde mayo, pues en fin, no hay más preguntas".