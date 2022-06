Las confesiones de Isa Pantoja durante la feria: "A mi madre no le gustaba mucho..."

Ya en el recinto ferial, Isa explica que es lo que hay que hacer nada más llegar: "Lo primero es ir a una caseta a pedir una jarra de rebujito, que entra divinamente y que cuando no te enteras ya estás a la virulé". La colaboradora cuenta que lleva cuatro años viviendo allí y que la gente "está acostumbrada" a verla. Como buena reina de las ferias, Isa saluda desde un coche de caballos a la gente que pasa por su lado: "Me dicen, ¡olé, tú! Y me encanta. Me siento muy Pantoja".