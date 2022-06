La crítica de Joaquín Prat a Alejandro: "En cuanto empieza con el tema de Tania..."

Joaquín Prat critica en 'El programa de Ana Rosa' los comentarios de Alejandro Nieto sobre Tania Medina. La pareja de concursantes podrá pasar unos días en el Paraíso con Marta Peñate como parásito. Aún así, el ex concursante de 'La isla de las Tentaciones' vuelve al tema de la desconfianza con Tania. Por otro lado, la concursante le echa en cara a su novio que no la apoyara durante la discusión del fuego.

"Yo no lo que no quiero de mi p*** pareja es que me mienta", declaraba Alejandro a sus compañeros antes de dormir. Además, el joven añadía ante la sorpresa de Anabel: "Lo del actor tengo que esperar a ver yo lo que ha pasado, a ver si voy a ser el mongolo de España". Su compañera le lanzaba una pregunta: "¿Por qué te vas a envenenar tú solo con algo que no sabes si ha pasado?". A lo que Nieto le responde tras acusar a su novia de crearle dudas con respecto a su fidelidad: "A Tania la metí en mi casa, a vivir con mis padres, con mi hijo y con mi hermana, y seis meses engañado".