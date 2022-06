Los titulares de la entrevista a Rocío Flores: "Mi situación muchas veces me acarreó ansiedad"

. "Me siento mucho mejor conmigo misma para hacer esta exclusiva. He cambiado por dentro y por fuera"

. "Es la primera vez que una cámara me saca una foto en bañador. Soy tímida y me cuesta"

. "Me he operado el pecho, una lipoescultura y además me he puesto ácido hialurónico en nariz y boca"