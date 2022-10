La conversación que Ortega Cano y Ana María han tenido tras sus entrevistas: "Hablan de divorcio, es cuestión de tiempo"

La periodista Paloma García-Pelayo comparecía en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para ofrecer información sobre la última hora de la situación en casa de Ortega Cano. "Las declaraciones de Ortega Cano, si que han provocado un paso más allá en la pareja", aseguraba Paloma. La falta de comunicación entre la todavía pareja es una realidad, pues pese a que ambos comparten techo la comunicación sería inexistente y como aseguró Ana María en el programa 'Fiesta' no habrían hablado del divorcio: "A mi no me ha dicho nada de abogados". García-Pelayo comentaba que parece que la pareja ya habría tenido un primer encuentro donde trataron el divorcio: "Parece que si han dado el paso, al menos, de ver el futuro sin estar juntos".