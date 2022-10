Ortega Cano pierde los nervios al ser preguntado por Rocío Jurado y le tienen que tranquilizar en plena calle: "Voy a la policía ahora mismo"

Acto seguido Ortega Cano perdía por completo los nervios y gritando con gesto muy serio y ante la pregunta de la periodista sobre si se quería defender de las acusaciones sobre Jurado, decía: "¡No me quiero defender, no quiero nada, que se me deje tranquilo!". Gesticulando y sin saber qué hacer, se daba la vuelta y añadía. "Voy a la policía ahora mismo, esto no puede ser". El torero era calmado por su hermano y una empleada que le acompañaban al establecimiento al que se dirigía a los gritos de, una vez más: "¡Déjenme tranquilo, por favor!".