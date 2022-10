Nuestra colaboradora confirma que todavía no ha podido hablar ni ver a Kiko Rivera pese a acudir personalmente junto a Asraf al hospital donde está ingresado en planta. Al contar esta información, muchas han sido las preguntas que le han realizado sobre Isabel Pantoja y ella ha sido muy clara: "Mi madre quiere ver a Kiko Rivera y él no lo sé ". Una frase que deja sin palabras al resto de compañeros después de que Anabel Pantoja haya visitado a su hermano y, en cambio, la cantante e Isa no han podido verlo en persona.

"Lo que Irene Rosales nos ha transmitido es que con nuestras visitas él se altera mucho, es mejor no alterarle. El está hospitalizado, hay que esperar a que él salga, él quiera hablar con nosotros y por prudencia una ya no sabe qué hacer", dice Isa Pantoja ante toda la audiencia. Luego, Joaquín Prat pregunta si entiende la postura de Kiko Rivera y ella aclara: "Me cuadra, pero él es diferente a mí. Yo sí que querría ver a mi familia independientemente de todo lo que ha pasado". Luego, matiza sobre el posible reencuentro: "Era simplemente darle un abrazo, a mí me hubiese gustado, me he preocupado por él y mi madre también".