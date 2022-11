La reacción de la mujer de Jorge Pérez al enterarse de su deslealtad con Alba Carrillo: "Os daré una respuesta cuando coja un poco de fuerzas"

Este sábado, 'Fiesta' sacaba a la luz las imágenes y el propio Jorge en persona desde el plató se enfrentaba a ellas. Pese a que el colaborador negaba que entre él y su compañera hubiera habidos besos, lo cierto es que las imágenes no dejan lugar a dudas.

"Millones de gracias por todos los mensajes, os he leído a todos, y el amor que siento en ellos es muy bonito. Os merecéis una respuesta a cada uno, pero es imposible, así que os daré una respuesta a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto coja fuerzas. Gracias de corazón", escribía en su Instagram.

"No lo estoy pasando bien" . Así comenzaba Alba Carrillo su exposición tan solo 24 horas de la filtración de las imágenes en las que tontea con su compañero de programa, Jorge Pérez. La colaboradora asegura tener muchas ganas de explicarse:

, sí que es verdad que yo no lo vi tan grave durante el momento, porque tenemos ese tipo de complicidad. Obviamente, si hubiéramos querido hacer algo no lo hubiéramos hecho delante de todos. No hemos tenido esa relación fuera de los platós".