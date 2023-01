La familia de Vargas Llosa, contra Isabel Preysler: "Ella está haciendo una campaña de desprestigio"

"En todo este cruce de informaciones y de detalles que van saliendo, la primera que da la noticia es Isabel. De la misma manera que contaba que la familia de Vargas Llosa negaba los celos, la familia me ha vuelto a decir que cree que ella está haciendo una campaña de desprestigio contra Mario . Están asombrados de la cantidad de detalles que narran en televisión. Creen que toda esta cantidad de detalles que está dando Isabel es porque quiere destrozar la imagen del Nobel ", comenta Antonio Rossi sobre lo que le ha comentado la familia.

"Ellos niegan su desprestigio hacia Isabel, dicen que ellos no tienen nada que ver con la información que ha salido. No van a entrar pero yo creo que en el nivel en el que están, van a saltar enseguida ", afirma el colaborador. Ana Rosa: "También se esta diciendo por el otro lado, que Isabel tiene novio, eso también es desprestigiarla a ella".

En cuánto a la historia de la amiga al teléfono, Rossi: "Me la creo, pero lo que mas me sorprendió de la historia es que el Premio Nobel se desvelara escuchando hablar a Isabel en el baño, yo pensaba que a estas alturas cada uno tenía su baño". Joaquín Prat, debate sobre los supuestos celos de él: "Hubiese estado bien que aclarase que eran una especie de celos profesionales, porque si tú dices escenas infundadas de celos, los que todos vamos a interpretar es que ella es la buena, que tiene que sufrir a una pareja celosa y no es capaz de entender que ella puede tener éxito".