Las imágenes de Shakira y Lewis Hamilton cenando en un restaurante y el listado de pretendientes: Henry Cavil y Chris Evans

Pero desde que se separó de Pique a Shakira no le han parado de salir pretendientes, o mejor dicho los 'súper pretendientes', como los ha llamado la periodista Adriana Dorronsoro. "Con Tom Cruise se les ha visto juntos en la Fórmula 1, y cuentan que él iba como un cohete hacia la cantante porque está extremadamente interesado en ella". Pero no es el único, el actor que dio vida al Capitán América, Chris Evans, también ha mostrado en ciertas entrevistas su admiración hacia la belleza de Shakira. La periodista se refiere a éste como: "Veloz, guapo, tiene una fuerza sobre humana. El es el líder de los vengadores y ella es muy dada a la venganza, si no que se lo digan a Piqué".