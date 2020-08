Patricia Pardo se emociona con el último mensaje de Álex Lequio: "Nos ha dado una lección de vida"

Ana Obregón se encuentra en Mallorca viviendo el verano más difícil de su vida, tratando de asumir la ausencia de su hijo Álex Lequio tras su muerte a los 27 años a causa de un cáncer , hace menos de tres meses. Este sábado, decidió publicar un mensaje que encontró en el móvil de su hijo y que él no pudo compartir : "Hace un mes encontré en tu móvil el último post que escribiste. No tuviste tiempo de terminarlo ni de subirlo. He dudado mucho si hacerlo, pero sé que tú querías hacerlo. Hoy lo comparto con todos vosotros de parte de Álex desde el corazón mutilado de una madre", decía Ana en su cuenta de Instagram.

"El problema más grande del ser humano, y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer, es la manera de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 años de mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad, montar empresas y sentirme un cowboy del capitalismo, siempre anclado en el ‘más es mejor’. Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuántos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del ‘tiempo'. Mejor aún, te das cuenta cómo y con quién quieres invertirlo. ¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana?; ¿cuántas veces he ido a jugar con mi hermanita pequeña?; ¿cuántas veces habré ido a ver a mi madre?; ¿cuántas la he colgado?; ¿cuántas invitaciones rechazadas al cine con mi padre?; ¿cuántas?, ¿CUÁNTAS?