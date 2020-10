Amador culpa a Fidel Albiac de los problemas económicos de su sobrina: "Es la ruina de Rocío Carrasco"

El hermano de rocío Jurado lanza un dardo a Fidel Albiac

Sobre si es cierto que su sobrina podría estar arruinada le han preguntado a Amador Mohedano, que asegura no saber nada y arremete duramente contra la pareja de Rocío Carrasco: "Me he enterado por la prensa. No lo entiendo, la verdad, no entiendo que con esa herencia que ha recibido, estas cosas yo la verdad es que... pero vamos, la ruina de Rocío Carrasco es Fidel".