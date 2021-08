Paloma García-Pelayo, sobre la crisis de Ortega Cano y Ana María Aldón: "Ella ha verbalizado algunos sentimientos"

"El pasado fin de semana, Ana María Aldón rompía a llorar en el plató de 'Viva la vida' y explicaba por primera vez la inseguridad que sentía a veces en su matrimonio: "Mi marido sigue enamorado de su mujer, a veces me pregunto qué pinto aquí", comentaba la colaboradora.

Ese mismo lunes, Ortega Cano entraba en directo en 'El programa del verano' para hablar de los comentarios de su mujer: "No entiendo que diga esas cosas y me deje en tan mal lugar, yo a ella le doy su sitio y no es justo que diga esas cosas".