Ana Rosa, sobre Kiko Rivera: "Debe de ser la única persona de España que no ha leído el testamento"

Kiko Rivera e Isabel Pantoja siguen en medio de una guerra que tendría mucho que ver con la herencia de Paquirri , aunque no sería la única razón. Desde que esto saliera a la luz se han dado muchas informaciones y ahora ha podido saberse que el hijo de la cantante estará en el especial que ha preparado 'Sálvame' sobre el testamento de su padre , en el que conocerá mucho contenido del que parece que todavía no tiene ni idea .

Ana Rosa opina sobre Kiko Rivera y el testamento de su padre

Algo que ha sorprendido a Ana Rosa Quintana cuando preguntaba si "Kiko Rivera antes de sentarse en plató, ¿ha leído el testamento? Porque es que ayer no lo había leído", los colaboradores que estaban en plató le daban una negativa como respuesta, algo que la presentadora no entiende: "Kiko Rivera debe de ser la única persona de España que no ha leído el testamento, no me parece normal".