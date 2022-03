Los cómplices en la relación de Urdangarin y Ainhoa Armentia: "Les ayudan y les allanan el camino"

Los detalles sobre la consolidación de la relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en 'El programa de Ana Rosa' . La compañera de trabajo del ex deportista podría haber subido varias veces a casa de Iñaki y su familia la conoció en persona.

"No creo que vayan despacio, creo que esa andadura ya se ha hecho", comienza Bibiana Fernández. La colaboradora comenta sobre la progresiva normalización de la pareja: "Dada su notoriedad y aunque no den la cara públicamente, la familia la conoce, no es una amante".