Irene Rosales denuncia múltiples amenazas en su casa: "Cuando nombran a mis padres es cuando no puedo más"

Los problemas se acumulan para Irene Rosales. Después de que Kiko Rivera reconociese públicamente que "muchas veces pienso en consumir" , el conflicto entre Isabel y su marido y ahora, después de un año para olvidar, confiesa que no puede más con la situación que está viviendo. La colaboradora de 'Viva la vida' explica en redes sociales que su familia recibe constantemente " insultos" y aclara con mucho enfado que " cuando nombran a mis padres es cuando no puedo más ".

Las amenazas en forma de carta a Irene y Kiko

Irene, que no da crédito con las amenazas que están recibiendo su marido, hijas y ella, dice: "Esto roza el acoso y no es nada normal". Ante las peticiones de sus seguidores para que demande estos lamentables actos, Rosales declara: "No puedo denunciarlo porque la mayoría de las veces viene sin nombre, ponen el nombre de mi marido y la dirección... no entiendo nada".