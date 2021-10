Antes de empezar, Isa reparte un zasca para los que han pasado detalles a la prensa: "Me sorprende que sepan casi todo, tengan tanta información y que casi toda sea cierta". Luego, aclara que " se abraza mi hermano con mi madre, fue super emotivo... nosotros nos quedamos un poco atrás, necesitaban su momento después de lo que ha pasado".

Sobre el reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, la colaboradora confiesa que " a mí me emociona porque es como si no hubiese pasado el tiempo, sé que para mi madre fue increíble que estuviese él allí , yo abracé a mi madre".

En cuanto a la conversación que tuvieron los hermanos con su madre en Cantora, Isa explica que "no hablamos de lo que había pasado , solamente de la situación que había en Cantora y poco más". Además, la colaboradora explica que la conversación fue " como si no pasara nada, hablamos de nosotros, de los niños, le enseñamos vídeos de Albertito, Carlota, Ana, anécdotas de todo este tiempo ...".

"Hubo lágrimas por parte de todos, por el encuentro, por la situación y esto fue un 'shock' total ver a mi madre así, destrozada como nunca la he visto", añade la colaboradora.

Por último, Isa Pantoja confiesa cómo es la relación con su madre desde que acudió a Cantora: "He vuelto a hablar con mi madre, con ella no tengo problema y pronto le llevaré a Albertito". "Es una fase que yo necesito que ella hable poco a poco, Albertito no entiende que todo cambie así de repente. A mí madre le vendrá bien estar con los niños, para que ella vea que estamos ahí, que nos tiene si nos necesita", termina.