Joaquín Prat, al ver que Marta Riesco no da la cara: "La que tiene que estar aquí sentada eres tú"

Por su parte, el presentador comenta la ausencia de su compañera en plató: "En mi modesta opinión como compañero y como persona a la que respeto, creo que la que tendría que estar sentada aquí es Marta Riesco". Además, describe a la periodista como "una chica excelente", y le habla directamente: "Como es una decisión libre que tú tienes que tomar, que no sé si es inamovible o no, no habría obviamente ningún problema en que decidieses no hacerlo".