Laura Matamoros, más sincera que nunca sobre Kiko: "Es mi debilidad, al final es mi padre y me enternece verle en la isla"

Laura Matamoros opina en 'El programa de Ana Rosa' sobre la trayectoria de su padre en 'Supervivientes' . Kiko Matamoros confesó que su hija no estaba muy de acuerdo con su decisión de participar en el programa. La ex concursante ha hablado para las cámaras tras protagonizar un evento, por primera vez, junto a su tía, Mar Flores.

Kiko declaró en 'Sálvame' que Laura era reticente a que acudiera al programa: "Dijo que conociéndome, estoy loco". Laura se pronuncia y explica por qué no quería que fuera: "Tiene una edad y sé lo que es, a lo mejor estaría mejor en casa". Aún así, la ex Superviviente cuenta la impresión que ha tenido al ver a su padre en la isla: "Me enternece un poco verle, la verdad". Además, Laura confiesa que "se puso a llorar de la emoción" cuando vio su salto del helicóptero: "Pensé, pobrecito, no sabe dónde se ha metido".