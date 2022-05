Lequio, sobre Marta Riesco: "Lo mentirosa que ha quedado y todavía no muestra su as en la manga"

Alessandro Lequio arremete contra el silencio de Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' . La periodista aún no ha mostrado la grabación de la conversación telefónica que supuestamente mantuvo con Rocío Carrasco en relación de una actuación musical en el homenaje a Rocío Jurado. Ante la insistencia de Riesco sobre la veracidad de sus palabras, el pasado martes, Lequio puso contra las cuerdas a su compañera que se encontraba en la feria de Sevilla.

"Son las doce y veinticinco del cinco de mayo", comienza el colaborador comprobando su reloj. Lequio arremete sin miramientos en tono de burla: "Y nuestra cantante, actriz, modelo, influencer y reportera, Marta Riesco, todavía no ha mostrado el as que tiene oculto en la manga". Además, el italiano avisa que eso "lo va a decir todos los días hasta que muestre el as", refiriéndose a las pruebas que supuestamente tiene la periodista en relación a la conversación telefónica que asegura haber mantenido con Rocío Carrasco y Luis Pliego.