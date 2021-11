La ex de Juan Pantoja detalla los desprecios y "machismo" en Cantora: "He vivido cosas peores de las que cuenta Dulce"

Marta, ex novia de Juan Pantoja, confirma las palabras de la niñera y da más detalles

Marta, ex pareja de Juan Pantoja, declara sobre los sucesos en Cantora en 'El programa de Ana Rosa'. La mujer confirma las palabras de Dulce en una entrevista para 'Lecturas'. Isa Pantoja se encontraba muy disgustada ante la información y declaraba que "no quería que hiciera la entrevista".

La que fuese niñera de Isa Pantoja hablaba para la revista y daba detalles sobre la actitud de la familia hacia la colaboradora durante su infancia en Cantora. Dulce tuvo una conversación previa con Isa porque estaba "harta que su hermano diga cosas", pero esta le dijo que "no necesitaba que nadie la defendiera". Dulce sacaba a la luz los comentarios raciales que había hacia la colaboradora en la finca y "la comida caducada" que tenían que consumir, entre otros acontecimientos. Comentaba que "Juan controlaba la comida, la que no era de nevera la escondían en su cuarto para su novia y él".

Marta, ex novia de Juan Pantoja, confirma en una entrevista telefónica gran parte de la información aportada por la niñera: "Ahí en esa familia se han vivido cosas heavies, heavies del todo, vamos...". La mujer mantuvo una relación con Juan durante cuatro años y vivió todo lo que relata: "Que yo he vivido también lo de la comida caducada". Además añade: "Llegar a esa casa para preparar una cena, abrir la nevera y encontrarte 50 gramos de carne picada, renegra ya. La ex cuñada de Isabel Pantoja recuerda las palabras de Juan: "Con eso y un huevo frito cenamos".

Marta declara hasta qué punto llegaba la situación: "Sobres del café del bar, de los restaurantes, sobrecillos de azúcar guardados para desayunar...". Califica a Juan como "mísero" y que llegó a enfrentarse a él por todo lo que estaba sucediendo en Cantora: "Yo es que he vivido otras cosas peores, entonces reafirmo eso y muchísimas otras cosas más". Además, continúa: "Cosas que decían que yo me quedaba sorprendida, he tenido muchísimas discusiones con Juan Antonio por eso, por la manera de despreciar a la gente, ese machismo que tiene".