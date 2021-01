La reconciliación de Isa Pantoja y María del Monte más cerca que nunca: "El encuentro se está planificando"

Sandra Aladro confirma el acercamiento entre María del Monte e Isa Pantoja

Aunque Anabel Pantoja negara en su programa que este acercamiento no era verdad, Sandra Aladro ha afirmado que las palabras de la sobrina de Isabel Pantoja no son ciertas: "Anabel Pantoja no está bien informada, si que se ha retomado el contacto". Además, ha explicado que la que ha tomado la iniciativa en toda esta historia "ha sido Isa", pero lo que no ha ocurrido todavía es "contacto físico" pero si ha habido "otro tipo de contacto" y que ambas partes "esperan que avance la situación pronto".