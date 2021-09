Olga Moreno desaparece del mundo mediático pero no se retira de las redes sociales y publica una foto de familia en su 'Instagram', junto a su marido Antonio David y sus hijos . En 'El programa de Ana Rosa' contamos con Rocío Flores para hablar de la ganadora de la última edición de 'Supervivientes' y la polémica en torno a su amistad con Marta López y Lara Sajen .

La fotografía, acompañada del mensaje "family first", "la familia primero", deja claro que se encuentran más unidos que nunca. Rocío Flores explica que quedaron "para ir a comer" y especifica que la primera en publicar la foto fue ella. Siendo testigos de que Olga prefiere comunicarse por sus redes sociales y abandona la televisión, la colaboradora cuenta que "lo que yo he estado hablando con ella es que va a seguir en su línea, no tiene intención en principio".