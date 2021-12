El motivo por el que Jurado habría beneficiado a Rocío Carrasco en la herencia por delante de Gloria Camila y José Fernando

Beatriz Cortázar habla en 'El programa de Ana Rosa' sobre el motivo de Rocío Jurado para beneficiar a Rocío Carrasco en la herencia . Con la polémica de las ausencias en el homenaje organizado por la hija de la cantante, parte de la familia decide hablar ante los medios de comunicación y pedir cierto reconocimiento por parte de Rocío Carrasco. La colaboradora aclara por qué Rocío Jurado no favoreció a Gloria Camila y José Fernando en su herencia.

Ortega Cano comentaba por su parte "no haber sido invitado" al especial en televisión 'El último viaje de Rocío' pero aseguraba que "no habría ido". El diestro habla en televisión por primera vez sobre el homenaje y declaraba: "Echo de menos que se hablara de mis hijos" .

La colaboradora habla de la actitud de Rocío Jurado con sus hijos: "Estaba feliz por esa adopción y declaraba que ella no hacía distingo aunque luego en la herencia sí, por motivos prácticos". Cortázar matiza sus palabras: "Sus otros dos hijos tenían a un padre, Ortega Cano, con un buen patrimonio que sabían que lo iban a heredar ellos". Además, la periodista añade: "Lo que había recibido Rocío de Pedro Carrasco no era tanto ni parecido". Cortázar señala que la cantante "quiso ser ecuánime en cuestión económica, no sentimental".