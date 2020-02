La reconstrucción del crimen que hace Rosa Peral: "Albert tenía un hacha en la mano"

Con calma y voz baja, Rosa explica que no denunció lo sucedido porque no sabía realmente qué había pasado. Más tarde, cuenta que Albert la obligó a subirse a un coche para ir a casa de su exmarido. La Policía cree que con esa maniobra trataban de inculpar al exmarido de Rosa en el asesinato, ya que llevaban en el coche el teléfono móvil de Pedro Rodríguez. Sin embargo, ella se justifica: "Tardé en hacer un camino de 20 minutos una hora y no porque no supiera el camino. Le di mil vueltas porque no sabía qué intenciones tenía", explica.