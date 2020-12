Ana Rosa para los pies a Juan Carlos Monedero: "¿Crees que a Inda o a mí nos parecen bien estas barbaridades?"

Juan Carlos Monedero argumentaba que "como decía Margallo: 'Parece que necesitáis a ETA para hacer política y ETA ya no mata , y quienes están amenazando con matar son unos militares retirados que son jaleados después..." En ese preciso momento Ana Rosa carraspeaba y el Cofundador de Podemos creía que lo hacía por lo que estaba declarando: "No carraspees porque...", a lo que rápidamente le paraba los pies la presentadora: "Oye, perdóname, que tengo tos, si quieres me ahogo" .

Ana Rosa: "A Franco le tenemos enterrado y bien enterrado y se murió en la cama"

Pero Monedero continuaba por ese camino: "En esa lista de fusilados tú no estarías, Inda tampoco estaría, yo si estaría, por tanto como yo sí estaría en esa lista, me alegro de que tú no estés y que Inda no esté, pero entiende que nos preocupemos". A lo que la periodista se negaba a quedarse callada: "¿Tú crees que a Inda o a mí nos parece bien que alguien ni en un chat privado ni en su casa ni en el cuarto de baño digan esas barbaridades? Pues no, gracias a Dios los demócratas no queremos este tipo de cosas, ni retrotraernos a la Guerra Civil, que a Franco le tenemos enterrado y bien enterrado y se murió en la cama".