Cuando en el debate político de los viernes en 'El Programa de Ana Rosa' se trataba este tema, cada uno de los representantes de los partidos políticos tenían la oportunidad de dar si opinión en plató, tras esto Juan Carlos Monedero, miembro de esta mesa, recriminaba a Rafa Hernando, senador del Partido Popular, Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas y a la propia Ana Rosa, moderadora del debate que definieran como veto la no asistencia de Felipe VI a este acto: "A ver si os leéis la Constitución con un poquito de sutileza". La presentadora, al escuchar esto, ha contestado enfadada: "Yo me he leído la Constitución posiblemente tantas veces como tú, pero a mí no me pongas, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no confundamos las cosas".