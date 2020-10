Olona a Monedero, tras nombrar a los hijos de Iglesias y Montero: "Eres un mentiroso y un indecente"

Monedero acusa a Vox de alegrarse del ingreso en el hospital de los hijos de Montero e Iglesias

Juan Carlos Monedero quería utilizar este tema en el debate político de los viernes en el programa para atacar a vox y a sus votantes, asegurando que algunos simpatizantes del partido se habían alegrado en las redes sociales de la situación de los hijos de los políticos: "Su partido en esta semana cuando han ingresado a los hijos de Montero e Iglesias gente de su partido han dicho que ojalá no salieran del hospital ".

El enfado de Olona a las acusaciones de Monedero

Macarena Olona Choclán, diputada de Vox, que se encontraba en plató representando al partido reaccionaba rápidamente: "Eso es mentira, tu eres un mentiroso y un indecente. A los niños, sin vergüenza, hay que dejarlos al margen, dejar de utilizar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero". Monedero tras esto, le reclamaba a la política que no utilizase esos insultos contra su persona y que desde su partido "respeten a los españoles que no piensan en sus barbaridades. Están ustedes llenando de odio este país", palabras que no gustaban nada a la diputada de Vox y que ha mantenido este tono entre ambos durante toda la mesa de debate.