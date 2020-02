La declaración de un Mosso en el caso de la Guardia Urbana: “El padre de Rosa nos confesó que lo obligó a mentir”

El juicio del crimen de la Guardia Urbana continúa con declaraciones y pruebas que no hacen más que acorralar a los acusados. Ayer se conocía que a Rosa le faltaba una bala en su pistola, y que intentó tener relaciones con el jefe de balística para conseguirla. La confesión de Albert de que pasó la noche en casa de Rosa el día después de la desaparición de Pedro se ha convertido en clave, ya que no entienden que estuviera ahí si cabía la posibilidad de que apareciera Pedro. “Él a esto nos contesta que Rosa le ha dicho que Pedro cuando se fue le dejó muy claro que no volvería”, explica uno de los Mossos en el juicio.