La discusión entre Ana Rosa y Esther Palomera por la educación de sus hijos: "¿Me lo vas a explicar a mí?"

La diferentes visión de la ley de Ana Rosa y Esther Palomera

"¿Qué es lo que pasa? Que la propia enseñanza privada se queja de que la concertada está compitiendo deslealmente con ella", esta era la defensa de Esther a las condiciones de la ley Celaá, a lo que Ana Rosa le explicaba: "Vamos a ver, para entrar en la concertada tienes las mismas condiciones que para entrar en la...", frase que no podía terminar porque le interrumpía la colaboradora negando lo que estaba diciendo: "No, no". Interrupción a la que la presentadora no se callaba: "¿Me lo vas a explicar a mi? Que tengo un colegio buenísimo al lado de mi casa, que no han aceptado a mis hijos porque hay otros niños que necesitan más esas plazas. No puedes ir a un colegio concertado y decir: 'Quiero que venga mi niño' No puedes".