El gran enfado de Ana Rosa con los jóvenes incívicos de una discoteca: "Se pueden convertir en asesinos"

Ana Rosa indignada con la fiesta desalojada en Teatro Barcelona con más de 100 personas

La presentadora cree que los que protagonizan este tipo de irresponsabilidades deberían tener multa y hacer servicios a la comunidad

Ana Rosa no entiende como a los que protagonizan este tipo de irresponsabilidades "no les pasa nada" y se van a su casa" porque "es un delito contra la salud publica" y asegura que "el problema es que no pasa nada, todos estos les tenían que meter de una multa de, vamos.... Y servicios a la comunidad". La presentadora cree que la culpa no debe caer "ni la Comunidad ni el Gobierno en este caso, es de ellos y del empresario que abre la discoteca". Además, recuerda que no es la primera vez que pasa a lo largo de la pandemia: "En la tamborrada en San Sebastián, todo la gente en la calle celebrando. El problema es que de estas hay un montón que de la mitad no te enteras si no hay una denuncia".