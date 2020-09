El fuerte enfrentamiento entre Ortega Smith y Monedero: "Eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro"

Este primer debate ha quedado marcado por el fuerte enfrentamiento entre Ortega Smith y Juan Carlos Monedero. El secretario general de Vox daba un discurso en el que atacaba directamente a los partidos políticos de los miembros con los que compartía mesa: “Lo que de verdad necesita España es un poder judicial independiente, empezando por la Fiscalía General del Estado” a lo que, Juan Carlos Monedero no podía evitar contestar: “Díselo a tu socio con el que gobiernas, es el PP el que tiene esos comportamientos”. Ortega Smith continuaba con sus declaraciones: “Es una vergüenza lo que venimos sufriendo en España con el poder judicial y la intromisión de los políticos de todos los colores en los órganos judiciales y eso es lo que le importa a los españoles no vuestras batallas de corruptelas que nos tenéis aburridos, que tenéis casos para dar y regalar todos, hasta los que venían a renovar la política” y Monedero volvía a rebatirle una vez más: “No vengas a echar mierda, 14 juicios archivados”.

Todo iba creciendo con estas intervenciones y cruces de palabras entre ambos y Ortega Smith terminaba explotando: “Monedero no engañas a nadie, eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro, aunque sonrías y pongas cara de simpático no engañas a nadie , eres un marxista y si por si fuera no habría este programa porque esta televisión sería publica” a lo que el cofundador de Podemos replicaba: “Y si fuera por ti seguramente yo estaría en una cuneta. ¿Puedo terminar una frase o vas a intentar silenciarme como nos callasteis durante 40 años en este país? Estos hipócritas que están a favor de tumbar la Constitución no den lecciones de nada”, así concluía la discusión en la que se mandaban estos dardos envenenados.

Esto no era lo único que ocurría en el debate, Ana Rosa preguntaba a Ortega Smith si finalmente se llevará a cabo la moción de censura que comunicó Santiago Abascal desde su partido, en el pasado mes de julio. El secretario general de Vox ha contestado sobre si esto sigue en pie: " Si hay algo que no hace falta preguntarle a voz es si va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, somos el único partido que lo que decimos lo hacemos" .

También ha explicado quién es probable que sea el candidato de esta moción: "Tenemos a nuestro presidente, Santiago Abascal, que no tiene ninguna obsesión por tener él el protagonismo, dice que él está abierto para que sea cualquier otro candidato que esté dispuesto a plantarle cara al gobierno del paro y que ha abandonado a los ciudadanos".Además, ha querido contestar cuando se ha preguntado el por qué de la moción si saben que no saldrá adelante: “Bueno, ¿eso significa que no debemos presentarla? El argumento que están utilizando es que la moción de censura de Voz no está legitimado presentarla porque no tiene la seguridad de seguir. Quiero decir que sería la quinta de censura que se pone desde que se aprobó la Constitución y solo una a conseguido salir”. Con esto concluía, dejando claro que esta moción se llevará a cabo y dejando en el aire que será Abascal el que vaya a la cabeza.