Máxima tensión en plató entre Gállego y Monedero: "Te has definido, sois más viejos que la vieja política"

Gállego también ha puesto sobre la mesa las declaraciones de Monedero en los últimos días atacando a la justicia: “Te ha preguntado Ana si crees en la justicia y has contestado 'depende'; me encanta, te has definido. Cuando me afecta a mí no creo tanto y voy a por la justicia”. "No puede ser que vengáis a regenerar la política, a engañar a los ciudadanos confiados de buena fe en que venís a cambiarla...", atiza Javier a Monedero.