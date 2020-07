Gianmarco, de Adara: "Siempre habla fatal de sus novios, igual no siempre la culpa es de los otros"

Gianmarco Onestini ha visitado el plató de 'El programa del verano' para hablar de su presente musical, de su esperanzador futuro y, sobre todo, de su pasado con Adara. El italiano no se ha mordido la lengua, se ha metido en todos los charcos y reconoce que ha pasado página completamente.

Sobre Adara y Rodri , el invitado tiene muy claro que " ellos estaban esperando que yo me pirase para vivir su historia " y, además, cada día considera más "absurdas" las palabras de su ex porque "a ella siempre le ha gustado Rodri y cuando la pillé coqueteando...", dejaba la intriga Gianmarco.

En cuanto a la raíz del conflicto tras la ruptura, el italiano no entiende la actitud de Adara y le da un consejo a la que antes era su pareja: " Siempre habla fatal de todos los novios que ha tenido... a veces se gana y otras se aprende, ella tiene que aprender que no siempre la culpa es de los otros ".

Gianmarco Onestini no tiene ninguna duda de que su ex es una persona muy influenciable y que sus decisiones dependen muchísimo de lo que opine su madre o el colaborador Miguel Frigenti. También ha comentado que durante la cuarentena se dio cuenta que "en esa semana y media me di cuenta de cómo verdaderamente ella, fuera de cámaras".