Sofía Suescun estalla contra su hermano: "Cristian es un cerdo y un niñato, me da vergüenza"

Sofía Suescun ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la amistad tan cercana entre Cristian y Yola Berrocal . La protagonista no se ha mordido la lengua y ha estallado contra su hermano al ver cómo la cosa se está calentando dentro de la villa de 'La casa fuerte'.

"Me da vergüenza como hermana hablar con Jessica", explica Sofía al ver los masajes subidos de tono de su hermano teniendo novia. Además, tras las imágenes en la habitación, a la ganadora de realities no le ha temblado el pulso de calificar a su hermano como "cerdo" y ha puesto la guinda al pastel declarando: "No sé de qué va el niñato este".