Habla la doctora acusada de estafar por el falso ácido hialurónico: "Me han jo***** la vida"

"Si fueras mi hija yo no habría dejado hacerte los labios a ese precio"

La primera en hablar es la auxiliar de la doctora acusada de la estafa . Al explicarle lo sucedido, la mujer se pone a la defensiva. "No sé si es silicona o silicono. Estoy se ponía, si es silocona años y años", dice. Además, la mano derecha de la doctora termina sorprendentemente afirmando: "Si fueras mi hija, yo no te habría dejado hacer los labios a ese precio".

También dice que lo único que buscan los clientes que han denunciado es ganar dinero y asegura que los informes que demuestran por poner silicona no le preocupan. "La cadena de custodia no se hizo, este informe no vale para nada”. Sin embargo, dice que está muy afectada por lo sucedido: "Me han jodido la vida. Soy diabética, soy abuela y tengo 40 años de experiencia. Por 40 o 60 euros no haría estar barbaridades".