Íñigo Errejón, portavoz de Más Madrid, se ha mostrado claro poco antes de la investidura de Díaz Ayuso en Madrid: "Viendo la repercusión que tuvo el discurso de la señora Ayuso, me dio pena como madrileño. A Madrid ha vuelto el fango y me da mucha pena y volvemos a salir en todas las noticias del mundo porque de nuevo van a investir a una Presidenta que todavía no lo es y ya ha fuertes sospechas sobre ella".