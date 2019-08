Isa Pantoja: "Alguien ha contado cosas a Omar y sé que no es mi madre"

Isa Pantoja ha opinado sobre el 'Deluxe' de Omar Montes en el que el cantante cargó contra ella y comentó que "lo mejor que le ha pasado a esa niña es que Isabel Pantoja sea su madre". "Tienen que decidirse porque lo que contó me pareció fatal., si sabe esas cosas es porque alguien se las ha contado y sé que mi madre no ha sido", responde a la petición de que Omar no vuelva a Cantora.