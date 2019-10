Isa Pantoja responde a Anabel: "Una visita a mi abuela podría entenderse como una provocación"

"Me preocupa la situación porque esto afecta a mi madre y a mi hermano y a mi prima. Aunque ahora mismo no tenga relación con mi hermano, esto me duele", explica Isa. La hija de Isabel Pantoja ha asegurado que no tiene relación con su abuela desde hace mucho tiempo y ha contestado a Anabel Pantoja, que comentó que Isa no era nieta de Doña Ana. "Es una cosa que han considerado ellos desde hace muchos años. Yo siempre he dicho que mi relación con mi familia era con mi madre, con mi prima y con mi hermano", confiesa.